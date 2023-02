Consumi in calo, i commercianti: "Le famiglie spendono meno" Secondo gli esercenti “c'è sempre più timore nel fare acquisti”

Dall'alimentare all'abbigliamento i rincari si fanno sentire in diversi settori e sembrano incidere anche e soprattutto sul carrello della spesa. E c'è chi ribadisce: “E' aumentato tutto”. Per molti appare difficile fare una cernita dei comparti in cui è possibile riscontrare maggiori aumenti. Per la spesa gli utenti spiegano: “Cento euro prima bastavano per una scorta mensile, ora ho speso 60 euro per una parte di scorta”. Ed ancora: “Dai 10 ai 15 euro in più sulla spesa complessiva”.

Una situazione, dunque, che sembra incidere direttamente sui consumi e per il commercio la strada verso la ripresa appare ancora in salita. Dopo il covid, la crisi economica: e così la tanto attesa ripartenza sembra ancor più complicata. Per il commercio nemmeno i saldi sarebbero riusciti a trainare lo shopping, ma d'altronde le stime delle associazioni di categoria parlano di consumi in calo sin dai primi giorni di svendite invernali (clicca qui per approfondire).

Consumi ridotti, i commercianti: le famiglie spendono meno

Ad oggi, però, lo scenario non sembra cambiato. “Consumi ridotti di molto”, commentano gli esercenti che ai microfoni di Ottochannel spiegano: “Si fa molta più attenzione, anche gli scontrini sono più bassi”. Ma c'è di più: a frenare i consumi, secondo gli esercenti, non solo un ridotto potere d'acquisto delle famiglie ma anche “le incertezze e le preoccupazioni per il futuro”.

Secondo molti, infatti, ad incidere sui consumi “caro vita” e aumenti in bolletta: “Anche se è ci sono i saldi le persone ci pensano parecchio”, e dunque appare unanime il riscontro: “Le famiglie spendono meno”.