Under 17, buona prova di Jerradi con la Rappresentativa Lega Pro Esperienza positiva per il centrale difensivo giallorosso

Giornata intensa per Jerradi che si è messo in mostra nella Rappresentativa Lega Pro. Il difensore della formazione under 17 del Benevento Calcio ha giocato un tempo, mostrando delle buone cose ai tecnici presenti. La Rappresantiva ha sfidato la compagine under 17 del Como, in quel di Rovello Porro. Jerradi è tornato subito nel Sannio per aggregarsi ai compagni di squadra, in vista del match di domenica con la Pianese, in programma all'Avellola a partire dalle ore 13. La formazione allenata da Schiavi è reduce dal pareggio in trasferta rimediato a Gubbio e cerca la prima vittoria del 2026. I giallorossi sono in piena lotta per il vertice della classifica: attualmente sono al secondo posto, a soltanto tre lunghezze dalla capolista Ternana.