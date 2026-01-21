Petardi allo stadio, il Trapani: "Toglieremo l'abbonamento ai colpevoli" Una dichiarazione che sembra una "barzelletta" alla vigilia della possibile esclusione

Usa ancora l'arma dell'ironia il presidente Antonini, che a Trapani “ringrazia” quelli che osano chiamarsi tifosi e domenica hanno rovinato il manto erboso del Municipale con il lancio di petardi provocando anche la chiusura della Curva e duemila euro di multa. E' guerra aperta tra il patròn e la tifoseria granata, a cui si comunica che verrà tolto l'abbonamento e vietato di acquistare tagliandi sino a fine stagione. Sembrerebbe una “barzelletta” se non fosse vera: togliere l'abbonamento alla vigilia di una possibile esclusione dal campionato in fondo suscita un sorriso amaro. Domani, 22 gennaio, il Tfn deciderà sul futuro della società siciliana: ci sarà una nuova penalizzazione, ma quello che molti prevedono e' che potrebbe esserci addirittura l'immediata esclusione dal campionato per la “recidiva”. Una storiaccia che cancellerebbe una squadra che avrebbe lottato per i primi posti e che falsa la classifica che viene completamente riscritta. Più di tutti ci perderebbe proprio il Benevento, che ha avuto il torto di vincere la partita d'andata al Vigorito. Dunque ai giallorossi saranno tolti i tre punti legittimamente conquistati. Catania, Salernitana e Cosenza che vi hanno pareggiato perderanno un solo punto, nessuno la Casertana che ci ha perso. Una beffa, “gemella” di quanto accadde lo scorso anno per l'uscita di scena di Taranto e Turris. Un'altra vergogna per il campionato di Lega Pro, da cui nessuno, tantomeno la sua governance e quella della Federazione, impara mai nulla.

Ecco il comunicato del Trapani dopo la multa ricevuta per i petardi allo stadio

“La società F.C. Trapani Calcio ha ricevuto in data odierna, dal Giudice Sportivo, la sanzione inflitta dopo i fatti accaduti all’interno dello Stadio Provinciale durante la gara in programma domenica scorsa 18 Gennaio valevole per la 22^ giornata del Campionato Serie C girone C fra Trapani e Sorrento: chiusura della Curva e 2,000€ di multa. La Società ringrazia quelli che osano chiamarsi tifosi per quest’ulteriore affronto ed allega foto sulle odierne condizioni del manto erboso a testimonianza del grave danno arrecato al Club. Entro le prossime 24 ore verranno inviate comunicazione di sospensione immediata dell’abbonamento o divieto di acquisto dei tagliandi sino a fine stagione agli pseudo tifosi identificati dai filmati delle telecamere dello Stadio Provinciale attenzionati anche dalle forze dell’ordine.