Avviso regionale per investimenti energetici: seminario Confindustria Con Andrea Esposito e Alfonso Bonavita sarà illustrata la misura per facilitarne la fruizione

È organizzato, per il prossimo 10 febbraio, con inizio alle ore 11.00, in Confindustria Benevento, il Seminario Tecnico di approfondimento sulle misure incentivanti introdotte con l’avviso pubblico regionale diretto a sostenere investimenti di efficientamento e risparmio energetico.

Al Seminario interverranno: Andrea Esposito – Vice Presidente di Confindustria Benevento con delega alle Fonti Energetiche ed Alfonso Bonavita – Direzione Generale Attività Produttive della Regione Campania – Responsabile U.O.D. “Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali”.

Lo strumento regionale mette a disposizione delle imprese operanti sul territorio campano, contributi a fondo perduto diretti alla realizzazione di interventi di efficienza e riqualificazione energetica, con conseguente riduzione dei costi energetici e delle emissioni in atmosfera.

Destinatarie della misura sono piccole medie e grandi imprese che intendono realizzare investimenti di importo non inferiore a 150.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

“L’avviso regionale che approfondiremo il 10 febbraio, costituisce uno strumento attraverso il quale raggiungere i più ambiziosi obiettivi di uso razionale dell’energia al fine di rispettare i parametri dettati dall’agenda nazionale ed europea - spiega Andrea Esposito Vice presidente con Delega alle Fonti Energetiche. Grazie alle azioni messe in campo con la Presidenza di Oreste Vigorito e con il supporto della Sezione Fonti Energetiche, guidata da Felice Pepe, cerchiamo di accompagnare le imprese verso il raggiungimento di un sistema di efficientamento energetico. Abbiamo inoltre attivato, all’interno della rete associativa, una filiera capace di rispondere alle esigenze delle aziende interessate ad aderire all’avviso e soprattutto in grado di promuovere ed incoraggiare lo sviluppo del territorio attraverso il network associativo. Il nostro territorio che dimostra di essere virtuoso sul fronte delle energie rinnovabili, non può esimersi dall’avviare un percorso concreto, per migliorare lo stato di efficienza delle nostre imprese, cercando nel contempo di snellire gli iter per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ad una concreta transizione energetica che ci garantisca uno sviluppo industriale sostenibile, in linea con gli obiettivi europei e ci consenta di accrescere la nostra competitività”.

Scopo del seminario organizzato da Confindustria Benevento è quello di offrire tutte le informazioni necessarie a rispondere alla misura al fine di poter facilitare la fruizione dell’incentivo che dispone di una dotazione complessiva di 50milioni di euro.

Lo strumento messo in campo, mira a favorire la realizzazione di un mix di interventi riguardanti gli edifici e capaci di regolare i consumi energetici con l’obiettivo di ottimizzare, attraverso l’utilizzo efficiente dell’energia, il rapporto tra fabbisogno energetico delle aziende e le emissioni dalle stesse prodotte.