Asia: altri due percettori di reddito di cittadinanza lavoreranno per la città Madaro: "Offriamo loro la possibilità di essere utili e incrementiamo decoro urbano"

Altri due percettori del reddito di cittadinanza entreranno a far parte, a tempo determinato, dell'organico dell'Asia. Si tratta di un'azione che rientra all'interno dei Puc, i Progetti utili alla comunità, un piano per consentire l'impiego di persone che percepiscono il sussidio a cui l'Azienda aveva aderito l'anno scorso grazie alla collaborazione con il Comune di Benevento. Le nuove unità, che si aggiungono alle altre sei già presenti, prenderanno servizio domani e lavoreranno per otto ore settimanali, suddivise in due giorni per affiancare gli operai nelle attività aziendali.

"Continuiamo a portare avanti questo progetto - dichiara l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro - che ha finalità civiche, solidaristiche e sociali. L'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza ha una duplice valenza: offrire ai percettori l'opportunità di rendersi utili attraverso la tutela dell'ambiente; incrementare la qualità del servizio migliorando il decoro urbano".