Commissione regionale aree interne: accordo con Confindustria Campania "Luce sulla rinascita di territori marginali su Pnrr, strategia aree interne, Sie, Fesr e Fse"

“Siglato, questa mattina, un protocollo d’intesa con Confindustria Campania con l’obiettivo di rilanciare i territori delle aree interne e focalizzando l’attenzione su occupazione e sviluppo delle piccole imprese”.

A dichiararlo il consigliere regionale Luigi Abbate. “L’accordo sottoscritto consentirà di accendere una luce sulla rinascita dei nostri territori marginali

promuovendo attività di supporto tecnico per il coinvolgimento partenariale delle medie e piccole imprese nella definizione dei programmi delle SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), del PNRR (Piano Nazionale di ripresa e resilienza), dei SIE FESR e FSE.

Il coinvolgimento di Confindustria Campania avverrà sia attraverso la partecipazione agli incontri convocati dalla Commissione Aree Interne, della quale sono componente, sia in remoto promuovendo contributi, proposte o position paper sul tema oggetto del presente Protocollo.

L’idea di dare vita ad una prima commissione, in Italia, dedicata alle Aree Interne sto producendo i risultati per i quali è stata ideata, - conclude il consigliere di Noi di Centro.