Ferraro (Ance): "Scongiurare blocco acquisto crediti da parte delle Regioni" "Spero sia un errore: non posso credere che Governo fermi acquisti senza contromisure"

“Il blocco dell’acquisto dei crediti da parte degli enti ha lasciato sgomento l’intero sistema edile. Spiega Mario Ferraro Presidente di ANCE Benevento. ANCE Benevento si associa all’accorato appello promosso dal sistema nazionale per scongiurare quest’azione del Governo in quanto lo strumento potrebbe rappresentare una soluzione allo stallo delle cessioni dei crediti che sta ingessando il settore. Siamo fiduciosi e convinti che il benessere del sistema imprenditoriale sia una delle priorità del Governo e confidiamo in un ripensamento rispetto alla paventata ipotesi appresa in queste ore. Bisogna lavorare su questo fronte per trovare delle risposte e delle soluzioni ad una questione che rischia di avere ripercussioni gravissime sul sistema edile e sull’intero indotto”.

Se il Governo blocca l’acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici, che si stanno facendo carico di risolvere un’emergenza sociale ed economica sottovalutata dalle amministrazioni centrali, senza aver individuato ancora una soluzione strutturale, migliaia di imprese rimarranno definitivamente senza liquidità e i cantieri si fermeranno del tutto con gravi conseguenze per la famiglie”, spiega la Presidente Ance, Federica Brancaccio, commentando le notizie di stampa secondo le quali l’Esecutivo starebbe per inserire nel decreto legge sul Pnrr una norma che di fatto bloccherebbe la facoltà degli enti pubblici di acquistare i crediti incagliati derivanti dai bonus edilizi.

“Spero che si tratti di un errore. Non posso credere che il Governo pensi di fermare il processo di acquisto dei crediti da parte delle Regioni senza prima aver individuato una soluzione strutturale che eviti il tracollo”, richiama la Brancaccio. “E’ da ottobre che aspettiamo di capire come si pensa di risolvere una situazione che è diventata drammatica: non ci rendiamo conto delle conseguenze devastanti sul piano economico sociale di una decisione del genere”.

Una notizia che ha colto di sorpresa tutto il sistema Ance già in allarme per il protrarsi di una situazione di stallo che sta mettendo in ginocchio l’economia di interi territori visto il coinvolgimento di tutta la filiera dell’edilizia motore insostituibile del mercato interno.

“Senza un segnale immediato da parte del Governo su una soluzione concreta e strutturale per sbloccare i crediti rischiamo una reazione dura da parte di cittadini e imprese disperati. Abbiamo il dovere di dare risposte e di individuare una soluzione. Come Ance ci siamo già fatti carico insieme ad Abi di individuare un’efficace via d’uscita compatibile anche con la recente pronuncia di Eurostat. Dobbiamo intervenire: non c’è più tempo”, conclude la Brancaccio.