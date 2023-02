Sapa acquisisce la maggioranza nella partecipata di Quarza, Grupo Hispamoldes Unite le forze per creare un fornitore leader in Europa di componenti per la mobilità sostenibile

SAPA Group, uno dei principali produttori europei di componenti specialistici di nuova generazione per l'industria della mobilità sostenibile, ha acquisito la maggioranza del Grupo Hispamoldes, una società partecipata da Quarza Inversiones, il fondo di investimento creato da Cristian Abelló nel 2019, che rimarrà come uno degli azionisti di Hispamoldes. L'integrazione di Hispamoldes in SAPA, con l'obiettivo di creare un fornitore leader nel settore della mobilità sostenibile in Europa, darà vita al Grupo Indea, attraverso il quale sarà in grado di portare avanti i propri piani di consolidamento ed espansione, rafforzando e aumentando i propri volumi d'affari, ampliando la propria portata geografica e diversificando il proprio portafoglio clienti. "Oltre a implicare il nostro ingresso nei mercati spagnolo e marocchino, questa acquisizione è altamente complementare in quanto ci darà accesso a nuove tecnologie produttive che rafforzeranno e amplieranno la portata del nostro metodo ONE-SHOT®, un sistema brevettato in grado di combinare tutte le fasi necessarie per la produzione di componenti automobilistici in una sola, costituendo così un'alternativa più sostenibile, agile ed economica agli attuali metodi tradizionali", ha dichiarato Giovanni Affinita, AD di SAPA Espana e membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA spa.

Per Quarza, che ha effettuato l'investimento nel 2019, "questa transazione segna un significativo passo avanti per Hispamoldes, ora Indea, in quanto fornirà una leva per accelerare la sua crescita ed espandere la sua portata; saldare la sua posizione competitiva dandole nuove capacità su più livelli; e allinearsi con le strategie e le esigenze dei nostri clienti, rafforzando la sua competitività come produttore di parti tecniche in plastica", ha dichiarato Cristian Abelló, Presidente di Quarza Inversiones. SAPA, leader nello stampaggio a iniezione di materie plastiche nell'industria automobilistica europea, vende i suoi prodotti ai principali OEM europei, tra cui Stellantis, Volkswagen, Ferrari e BMW (Rolls Royce). Ha otto stabilimenti di produzione in tutto il mondo e oltre 1.500 dipendenti. Nel 2022 ha generato un fatturato di circa 250 milioni di euro. Hispamoldes, con sede a Orense, è un operatore di riferimento nel segmento spagnolo dello stampaggio a iniezione di termoplastici e nella produzione di stampi e utensili a iniezione. Ha 300 dipendenti suddivisi nei suoi quattro stabilimenti produttivi (tre in Spagna e uno in Marocco) e genera un fatturato di circa 38 milioni di euro.

Nell'ambito dell'industria automobilistica, la lista dei clienti di Hispamoldes comprende attori del calibro del Gruppo VW, Plastic Omnium, Samvardhana Motherson Group e Kostal. L'integrazione di Hispamoldes nella struttura organizzativa di SAPA non comporterà alcun cambiamento nei team di management. Quarza è stata assistita nell'operazione da Herbert Smith Freehills (legale), mentre SAPA si è avvalsa dei servizi di Socios Financieros Corporate Finance (M&A), Garrigues (legale) ed EY (due diligence finanziaria), il tutto coordinato da Gianluca Henny, M&A Director di SAPA Group.