Mastella su acquisizione Sapa: "intelligenza industriale del Sannio" Il primo cittadino commenta l'importante risultato ottenuto

"La Sapa group, dell’amico e imprenditore di successo Antonio Affinita, ha rilevato il controllo della spagnola Hispamoldes, gruppo iberico che fattura 40 milioni, con tre stabilimenti in Spagna ed uno in Marocco". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella su una importante acquisizione industriale di Sapa group. E il primo cittadino prosegue "Sapa, un'azienda che ha il core business in provincia di Benevento, e uno dei principali produttori europei di componenti specialistici di nuova generazione per l'industria della mobilità sostenibile. La Sapa ha 1500 dipendenti e un fatturato di 250 milioni. Abbiamo imprenditori di rilievo tra noi che hanno capacità ed intelligenza industriale creativa. Ad Antonio ed alla sua famiglia i miei complimenti".