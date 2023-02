Zoino (PD): "Vicenda Amts: non avevamo dubbi su Francesca assolto" Il segretario cittadino e il Gruppo al Comune: "Notizia che non sorprende"

“L’assoluzione di Mirko Francesco nella vicenda Amts è una bella notizia. Ma una notizia che non ci sorprende: mai abbiamo dubitato della correttezza e della regolarità dei suoi comportamenti da presidente dell’Amts. A Mirko va la nostra vicinanza per quanto fatto, nell’auspicio che possa risolversi presto e bene tutto l’iter giudiziario legato al periodo in cui ha guidato l’azienda”.

Così in una nota stampa il gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento e il segretario cittadino Francesco Zoino