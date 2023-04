Zootecnia, Caputo a Benevento: comparto da sostenere L'assessore regionale all'Agricoltura nel Sannio per CampaniAlleva

Un settore strategico da sostenere. Così Nicola Caputo, assessore regionale all'Agricoltura anche oggi a Benevento per CampaniAlleva Expo, la tre giorni al Cecas di Benevento che questa mattina ha ospitato anche il governatore Vincenzo De Luca (vedi altro servizio).

La manifestazione chiude oggi con 150mila visitatori e l'esponente di Palazzo Santa Lucia, che già era stato nel capoluogo sannita venerdì per la prima giornata di kermesse, questa mattina ha parlato di “un successo straordinario che testimonia la vivacità di questo settore, che ha bisogno di grande sostegno. La presenza anche del presidente De Luca dimostra l'attenzione della Regione Campania rispetto a questo comparto. Un comparto che bisogna sostenere in questa fare complessa, così come dobbiamo sostenere questa prima fiera a diventare punto di riferimento nazionale e internazionale del settore”.

Zootenica: comparto strategico per aree interne

Dal Sannio, come detto, riflettori accesi su “un comparto che si sviluppa sopratutto nelle aree interne”, ha ribadito il delegato regionale all'Agricoltura sottolineando l'importanza di fare rete. “Per il comparto immagino attività che aiutino forme aggregative, noi abbiamo un unico limite: la dimensione estremamente piccola delle nostre aziende agricole e probabilmente con una politica aggregativa potremmo superare questo gap e aiutare il settore a crescere. Anche l'iniziativa di CampaniAlleva di far divenire questo brand un marchio anche di commercializzazione è una bella idea che può accompagnare il settore e rafforzare la presenza sui mercati”.

Numeri dunque oltre le aspettative per la fiera che chiude questa sera: “Siamo molto soddisfatti della tre giorni – il commento del presidente di Coldiretti Campania, Gennarino Masiello - è stata una grande soddisfazione. Non immaginavamo nemmeno che potessimo registrare i numeri di presenza come espositori, come imprenditori per le rassegne ma sopratutto dei visitatori”.