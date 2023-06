Vigorito all'Alberti: "Il futuro? Fate ciò che amate senza andar via da qui" Il massimo dirigente di Confindustria all'Open Day: "Dall'amore nascono sempre cose belle"

“Il futuro? Dovete fare ciò che amate”. Così Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento ai ragazzi dell'Istituto Alberti di Benevento che l'hanno accolto con un'ovazione in occasione dell'Open Day che si è tenuto in mattinata.

Incontro che si è aperto con i saluti della dirigente Silvia Vinciguerra e della vicepresidente di Confindustria Clementina Donisi con i ragazzi che hanno illustrato i percorsi formativi dell'Istituto e le aziende e i vertici di Confindustria Benevento che hanno offerto la loro esperienza e i loro suggerimenti per il prosieguo della loro carriera formativa o lavorativa.



Il massimo dirigente di Confindustria nel suo intervento è invece partito dal pensiero di Platone e Aristitotele sull'esperienza e sull'intelligenza: “Io preferisco quella emotiva – ha dichiarato Vigorito – fin da piccolo amavo più guardare le nuvole che l'Abc: mi piaceva guardarmi intorno e capire e se sono ancora così innamorato del mondo è perché amo ancora tanto guardarmi intorno. Mi piace vedere sorridere le persone, confondermi tra la gente e non stare sui palchi. Per questo vi dico: per il futuro fate ciò che amate e qualunque sia l'insegnamento cercate di fare in modo che vi proietti qui, nelle vostre terre. Io ogni volta che visito una comunità del Sannio, ieri ad esempio sono stato a Bucciano, mi sento più pulito perché trovo la semplicità delle persone e il rumore dei passi tra le stradine, quel rumore che ci fa capire che ci siamo. Cercate aziende che vi diano amore e che possiate amare perché dall'amore nascono le idee belle”.