LIVE. Il ministro Pichetto Fratin all' Ivpc: "Giornata storica per il Sannio" Il titolare del ministero dell' Ambiente a San Marco dei Cavoti

Il ministro per l'Ambiente e per la sicurezza energetica Picchetto Fratini nel Sannio, nella sede Ivpc con il presidente di Confindustria Oreste Vigorito, il parlamentare di Forza Italia Francesco Maria Rubano e l' assessore alle Attività Produttive della Regione Campania Antonio Marchiello.

Tanti i sindaci presenti assieme agli imprenditori del territorio

Di giornata storica ha parlato il sindaco di San Marco Angelo Di Marino: "Siamo la zona interna della zona interna. Eolico nel nostro territorio è attività principale: molti giovani sono rimasti qui grazie all' eolico"

E il rettore dell' Università del Sannio Gerardo Canfora afferma: "Questo è territorio ricco di vento, di acqua, ma accanto alle risorse servono idee, imprenditori illuminati come Vigorito ma soprattutto competenze, di qui il ruolo dell' Università. Il nostro ateneo è forse il primo in Italia ad avere creato un corso sull'ingegneria energetica che ha formato un' intera generazione di persone con competenze."

Il parlamentare di Forza Italia Francesco Rubano: "Non volevamo permettere che le indicazioni del territorio venissero puntualmente disattese. Dal giorno dopo le elezioni abbiamo creato un tavolo con associazioni e attori del territorio. Serve pragmatismo, Pichetto Fratin è un pragmatico. Tutti gli attori dovranno redigere una agenda programmatica con noi. Avremo interlocuzioni quotidiane: questo incontro non resterà isolato. il Sannio è al centro della nostra agenda di governo. Incontreremo commissari diga Campolattaro, telesina e fortorina. Sinergie oltre i personalismi sterili: non faremo venir meno il nostro impegno per il territorio ".