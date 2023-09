LIVE| Sud Invest: nuova giornata sul tema infrastrutture Seconda giornata dell' evento organizzato da ASI e Ficei

Nuovo incontro nell' ambito di Sud Invest, evento organizzato da ASI e Ficei a Beneveo, sul tema infrastrutture nel Mezzogiorno.

Incontro moderato dal direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo si apre con l' intervento di Mimmo Vessichelli, presidente ASI: "Aree interne cruciali, e dunque importante che se ne parli con un parterre così ampio e qualificato. La partita dello sviluppo è fondamentale: essere veloci oggi vuol dire essere attrattivi, e su questioni importanti come Scalo Merci, Strade e altro è cruciale. Anche nella divergenza delle opinioni vanno trovate soluzioni strategiche".

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi: "Infrastrutture elemento fondamentale per la crescita socio economica. Napoli - Bari: nessun conflitto tra province di Benevento e Avellino, anzi su alcune infrastrutture servirebbe più voce corale. Lo avevano capito già i romani la crucialitá delle aree interne. Ci auguriamo che progetti per infrastrutture vadano veloce per fare sì che territorio di eccellenze venga valorizzato" .

Caterina Belletti, CDA Trenitalia: "Fatica di arrivare in zone come Benevento porta a investimenti importanti. Mobilità comporta concetto di squadra: la Napoli Bari è uno degli obiettivi del CDA Trenitalia ma oltre a alta velocità la nostra Mission è coinvolgere il servizio regionale. Un' altra scommessa è giungere a una mobilità regionale moderna al passo coi tempi in tutto il paese. Io sono anche consigliere del gestore servizi energetici: altra scommessa è questa. In Friuli investito moltissimo in mobilità puntando sulle strutture: senza strutture mobilità sostenibile è pura fantasia. Queste attività vanno condivise, perché progetti vanno messi in circolo, perché su questo si gioca la velocità nel fare le cose".

Umberto De Gregorio presidente Eav: "Stiamo stringendo i tempi per completare lavoro in corso per segnalamento ferroviario sulla Valle Caudina interconnessa. Una linea molto vecchia e per questo i lavori che stiamo facendo: siamo a buon punto, confermiamo che vogliamo completare lavori entro fine dell' anno. Poi interlocuzione con Asfisa che ha problemi di organizzazione interna e dunque per ripresa esercizio speriamo servano ulteriori quattro mesi. Poi altri due grandi interventi: piazzale della stazione Benevento, poi intervento per rifare completamente struttura ferroviaria, con conclusione gara e aggiudicazione speriamo entro fine anno. Nel giro di qualche anno Benevento napoli sarà tra le più moderne dal punto di vista strutturale. Ci propongono dal Trentino un modello più vicino alle esigenze del territorio: abbonamento familiare ad esempio, infrastrutture da sole senza politica vicina alle esigenze del territorio è insufficiente".

De Vizia per Confindustria Avellino su Valle Ufita: "Stazione Hirpinia unica in un' area interna. Intuizione scalo merci con piattaforma logistica senza pensare fosse legata a una sola provincia. Scalo Merci a Ponte Valentino ha un senso maggiore con stazione Ufita. RFI ha parlato di opera strategica che credo cambierà storia dei nostri territori".