Confindustria Campania: la presidenza passa a Vigorito Traettino ha salutato il Consiglio di Presidenza. Applicate le norme statutarie

"Al termine del suo mandato il Presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino ha salutato il Consiglio di Presidenza regionale ringraziando tutti per l’intenso e proficuo lavoro svolto nell’arco del biennio . La presidenza passa all’Avv. Oreste Vigorito Presidente Confindustria Benevento, in applicazione alle norme statutarie vigenti".

Questa la nota diffusa da Confindustria Campania in merito al passaggio di consegne in seno all'associazione regionale degli industriali: la presidenza regionale, dunque, tocca alla Provincia di Benevento in virtù delle norme dell'Unione degli Industriali.

Vigorito dunque dovrà accompagnare l'associazione alla fase elettorale: la prima riunione è prevista per la fine di Ottobre. In questa fase lo statuto prevede che il direttore regionale corrisponda alla territoriale che assume la presidenza, e dunque, Vigorito sarà affiancato dall'attuale direttore dell'associazione di Benevento, Anna Pezza.