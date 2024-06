"Calici al tramonto, riflessi di stile", inaugurazione dello showroom di Petrone Spazio completamente rinnovato con i più importanti marchi di arredi “Made in Italy

Petrone Arredamenti ,in uno spazio completamente rinnovato, presenta le nuove collezioni dei più importanti marchi di arredi “Made in Italy”.

L’azienda a conduzione prevalentemente familiare, gestita dai fratelli Antonio e Stefano a cui si affiancano le rispettive mogli, forte di uno spiccato spirito imprenditoriale è cresciuta negli anni intraprendendo rapporti commerciali con le più importanti aziende del settore dell’arredamento per garantire ai clienti una vastissima gamma di scelte tra finiture, modularità e modellistica.

Con questo spirito la famiglia Petrone porta avanti il progetto di crescita in un settore in cui la qualità e la professionalità sono in grado di fare la differenza.

Da 25 anni Petrone Arredamenti è rivenditore di riferimento per la provincia di Benevento dello storico marchio di cucine Scavolini oramai diventato un brand con un’offerta completa di arredamento per la casa, non più solo cucine ma anche bagni, living e zona notte. Più di recente l’inserimento del marchio Arrital, un’azienda in crescita e in evoluzione verso standard qualitativi e di design sempre più elevati.

“La tua casa dovrebbe raccontare la storia di chi sei, ed essere una collezione di ciò che ami”. Oggi più che mai viviamo un periodo storico in cui la conoscenza e la percezione della qualità delle cose rappresenta una priorità.

Visitare lo showroom costituisce un momento di importante conoscenza e di importante approfondimento sui prodotti, sui materiali e tutti i loro dettagli, per una scelta consapevole guidata da figure esperte e professionali. Una mostra costantemente aggiornata e competenza del personale sono dunque i requisiti imprescindibili che un negozio deve avere per soddisfare la propria clientela.