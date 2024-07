Progetto di aziende iscritte a Confindustria apprezzato dal Papa e Mattarella Art-Up Innovazione e Inclusione. Progetto rivoluzionario che porta l'arte oltre le barriere fisiche

In occasione della 50ª edizione della Settimana Sociale dei Cattolici, che si è svolta recentemente a Trieste, il progetto Art-Up ha dimostrato come l'innovazione possa essere un potente strumento di inclusione e socializzazione. Invitata dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Art-Up ha esibito le sue avanzate creazioni presso lo stand del Tulipano Coop. Sociale, noto per il suo impegno verso le persone con autismo e/o disabilità cognitiva.

Art-Up, un'iniziativa pionieristica sviluppata dalla collaborazione tra Texi, Matter Economy e il CeRICT, iscritte Confindustria Benevento, si propone di offrire un'accessibilità all'arte senza precedenti. Il progetto nasce dalla necessità di rendere l'arte fruibile a chiunque, indipendentemente dalle barriere fisiche che possono ostacolare la percezione tradizionale degli oggetti nello spazio. Attraverso l'uso di tecnologie all'avanguardia, Art-Up permette anche di esplorare le opere d'arte da prospettive completamente nuove, arricchendo così l'esperienza visiva ed emotiva del pubblico.

Durante l'evento, è stata data particolare evidenza a opere significative realizzate con queste innovative tecnologie. Tra queste, spicca la riproduzione in scala della porta Juana Maior del Duomo di Benevento, che consente una percezione tattile dettagliata di questo capolavoro artistico. Inoltre, è stata presentata una riproduzione tattile del dipinto "Il San Gennaro esce illeso dalla fornace" di Jusepe de Ribera del 1646, custodito nella reale cappella del Tesoro di San Gennaro a Napoli. Queste riproduzioni non solo avvicinano il pubblico all'arte in modi unici, ma aprono anche nuove porte per l'integrazione e l'educazione culturale delle persone con disabilità.

L'impatto di Art-Up alla Settimana Sociale è stato tangibile, suscitando interesse e ammirazione da parte di visitatori, esperti del settore e media. Con il suo approccio inclusivo, Art-Up non solo arricchisce la vita culturale delle persone con disabilità, ma eleva l'esperienza artistica per tutti, dimostrando che l'arte è veramente universale.