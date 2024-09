A Benevento stipendi tra i più bassi d'Italia 93esima in classifica nazionale con 15423 euro di media annua per i lavoratori

E' sul fondo della classifica degli stipendi medi nazionali Benevento, 93esima, con una media di 15423 euro annui, secondo l'Ufficio Studi della Cgia di Mestre su dati Inps.

Dietro Benevento, ultima in Campania Salerno, 94esima con 15171 euro annui. Prima in Campania Napoli con 17783 euro annui, 69esima in classifica nazionale, poi Avellino con 17226 euro annui e 78esima a livello nazionale e poi Caserta con 16033 euro annui, 88esima in classifica nazionale.

In generale gli occupati nelle regioni settentrionali percepiscono una retribuzione media giornaliera lorda di 101 euro, i colleghi meridionali ne guadagnano 75: insomma, i primi portano a casa uno stipendio giornaliero del 35 per cento più “pesante” dei secondi. Questa differenza, sostanzialmente, è dovuta, alla produttività del lavoro1 ; al Nord, infatti, è del 34 per cento superiore al dato del Sud in Italia le disuguaglianze salariali a livello geografico sono importanti, ma, grazie a un preponderante ricorso alla contrattazione centralizzata, abbiamo differenziali intrasettoriali più contenuti rispetto agli altri Paesi. Per contro, la scarsa diffusione in Italia della contrattazione decentrata non consente ai salari reali di rimanere agganciati all’andamento dell’inflazione, al costo delle abitazioni e ai livelli di produttività locale, facendoci scontare dei gap retributivi medi con gli altri paesi molto importanti.