Corso gratuito per Tecnici Superiori Gestione di Fonti e Impianti Energetici Ultimi giorni per candidarsi alle selezioni

La Fondazione I.T.S. Academy Energy-lab ricorda che il termine ultimo per candidarsi al corso gratuito per "Tecnici Superiori per la Gestione di Fonti e Impianti Energetici" è fissato per il 15 novembre 2024 alle ore 13.

Il percorso formativo, della durata di 1800 ore distribuite in due anni, mira a preparare professionisti altamente specializzati nella gestione e manutenzione di impianti per la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili. I partecipanti acquisiranno competenze avanzate per l’ottimizzazione energetica, il monitoraggio delle prestazioni e l’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia, con particolare attenzione alle tecnologie dell’Industria 4.0.

Struttura del corso

Il corso, della durata complessiva di 1800 ore (1000 ore di aula e laboratorio, 800 ore di stage), si terrà dal mese di dicembre 2024 a dicembre 2025.

Requisiti di partecipazione

Il programma è aperto a 25 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti alla scadenza del bando), in possesso di diploma di scuola superiore o di un diploma professionale quadriennale integrato da un corso annuale di istruzione tecnica superiore.

Modalità di iscrizione

Gli interessati devono compilare la domanda di partecipazione e inviarla in formato PDF tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo PEC itsenergylab@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del 15 novembre 2024. In alternativa, le domande possono essere consegnate a mano presso l’Istituto Tecnico Industriale Gianbattista Bosco Lucarelli di Benevento (Via San Lorenzo 2) dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per ulteriori dettagli o per fissare un appuntamento, è possibile contattare il numero +39 338 277 5872 (anche via WhatsApp) oppure compilare il form di contatto online al seguente link: https://forms.office.com/e/LQQ3DTDLfN.