Prospettive di export per le aziende locali e regionali, se ne parla a Benevento Organizzato dal Gruppo Giovani Confindustria e Export Studio S.r.l., G.I.EMME S.r.l.

Mercoledì 4 dicembre 2024, dalle ore 15:30 alle 19:00, il Complesso San Vittorino di Benevento ospiterà un importante convegno organizzato da Your Export Studio S.r.l., G.I.EMME S.r.l. e dal Gruppo Giovani di Confindustria Benevento, dedicato alle prospettive di export per le aziende locali e regionali.

L’evento si pone l’obiettivo di analizzare le opportunità offerte dal panorama macroeconomico e geopolitico attuale, proponendo strategie di crescita sui mercati internazionali per le imprese del territorio sannita e campano. Saranno approfonditi strumenti assicurativo-finanziari innovativi e soluzioni di formazione offerti da SACE, nonché le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale applicata all’export.

Programma dell’evento

Il convegno prevede due sessioni principali:

• Interventi istituzionali e tematici:

? Saluti iniziali di Marialaura Nazzaro, Amministratore Unico di Your Export Studio e Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento.

? Approfondimenti sul Piano Mattei e le opportunità di cooperazione con il continente africano, a cura di Alessio Zollo, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori.

? Focus sull’internazionalizzazione per le aree interne, con Alberto Di Crosta, Consigliere Piccola Industria Benevento.

? Presentazione degli strumenti di SACE per il supporto alle PMI con

Stefano Meneghel, Regional Manager SACE.

? Esposizione sul ruolo degli incubatori a cura di Vincenzo Vitale, CEO & Founder Incubatore SEI Ventures.

? Demo della piattaforma YES CONNECT, presentata da Giacomo Donnarumma.

Il panel sarà moderato dal giornalista Gianrocco Rossetti.

• Tavola rotonda con aziende ed esperti di export:

Guidata da Alessio Gambino, Amministratore di IBS Italia e Fondatore di Exportiamo, la discussione vedrà la partecipazione di aziende sannite leader nei loro settori:

? Cantine Ocone con Giorgio Vergona

? Itres Group con Lorenzo Cuozzo

? Mangimi Liverini S.p.a. con Filippo Liverini

? Cor.Con International S.r.l. con Agostino Bruno

? Erbagil S.r.l. con Lucia Guarino

? Proa Latam con Antonino di Marco

L’evento è rivolto ad aziende, consulenti e professionisti interessati ad approfondire le tematiche dell’export e a scoprire strumenti innovativi per competere su scala globale.