Cybersecurity: Confindustria Benevento approfondisce gli aspetti della normativa Strumenti per proteggere sistemi informatici e dati digitali aziendali

Proteggere i sistemi informatici ed i dati digitali aziendali da attacchi ed accessi non autorizzati esterni è una priorità ed un obiettivo da perseguire anche a seguito della direttiva europea NIS 2 (Network and Information Security) che prevede il raggiungimento di un comune livello di cybersicurezza in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Confindustria Benevento ha organizzato presso la propria sede, il 5 dicembre con inizio alle ore 15.30, un incontro volto ad illustrare gli obblighi ai quali bisogna adempiere e gli strumenti per farlo.

Attraverso un percorso di verifica del livello di maturità e posizionamento di sicurezza informatico dell’azienda e la presenza di un insieme di strumenti in grado di evidenziare le vulnerabilità da colmare, Confindustria Benevento è in grado di fornire supporto gratuito alle imprese interessate ad adeguarsi agli obblighi previsti dalla NIS2 e a predisporsi a rendere più sicure le proprie aziende e la propria competitività.

Il seminario operativo, nato su impulso del presidente della Sezione Manifattura Impiantistica e Meccatronica di Confindustria Benevento, Davide De Pasquale, ha visto la partecipazione di una qualificata platea di imprese.

L’incontro tecnico, dopo i saluti istutuzionali della vicepresidente con delega alla manifattura, Clementina Donisi, è stato articolato in 3 sezioni:

Declinazione della Cybersecurity in Azienda e presentazione dell’impalcatura normativa della Direttiva NIS2, a cura di Davide De Pasquale e del docente universitario e specialista in Sicurezza Informatica Corrado Aaron Visaggio;

Presentazione alle Aziende degli strumenti finanziati messi a disposizione all’interno dell’ ecosistema Confindustria, con interventi di Confindustria Benevento, Campania Digital Innovation Hub (con la presenza del CEO Edoardo Imperiale) e CerICT (Valentina Casola)

Presentazione di case history di predisposizione di piani di remediation e difesa contro alcune tipologie di attacco informatico sono state presentate da Sanniomatica S.r.l., e sono stati presentati anche degli strumenti assicurativi per sopperire ai danni e costi di ripristino e fermo produzione nel caso di attacco andato a buon fine.

“Confindustria Benevento è un’Associazione di imprese a servizio delle imprese, un ruolo fondamentale soprattutto per le piccole e medie imprese meno strutturate dal punto di vista manageriale e che necessitano, più delle altre, di informazioni, formazione e strumenti operativi messi a disposizione attraverso focus tematici come quello sulla cybersicurity e NIS2”. Questo il messaggio di Clementina Donisi, Vice Presidente con delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica.

“Abbiamo la possibilità di intraprendere un percorso condiviso su un tema tanto importante quanto attuale per uniformare le azioni da intraprendere da parte di tutte le aziende per uniformarsi alla nuova normativa NIS-2. Dobbiamo dimostrare di essere imprese mature e che sanno collaborare e Confindustria è il nodo di raccordo tra domanda ed offerta di servizi volti a migliorare lo stato operativo delle aziende del nostro territorio.” è stato il commento di Davide De Pasquale, Presidente della Sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica.

A moderare i lavori il Direttore di Confindustria Benevento, Anna Pezza.