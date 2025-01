Federconsumatri Benevento: i saldi non decollano "Solo il 30% delle famiglie ricorrerà agli acquisti con una spesa complessiva di circa 180 euro"

“Contrariamente a quanto dichiarato da Confcommercio i nostri dati non confermano un grande afflusso di famiglie per i saldi, sarà per le previsioni di aumenti generalizzati che vanno dalle bollette energetiche, dalle assicurazioni e dai generi alimentari, non in linea con l'aumento dell'inflazione e anche per il ricorso alle vendite on line”.

Parte da qui Federconsumatori Benevento che analizza la situazione “Altro elemento da considerare il periodo piuttosto lungo delle svendite che potrebbe dilazionare gli acquisti.

I nostri dati sono che solo il 30 per cento delle famiglie ricorrerà agli acquisti con una spesa complessiva di circa 180 euro per le ragioni riportate. Raccomandiamo l'attenzione negli acquisti, i capi in saldo devono essere dell'annualità corrente e la legge prevede l'esposizione del prezzo all'origine, la percentuale di sconto e il prezzo praticato negli ultimi 30 giorni”.

“Inoltre – conclude - l’Epifania doveva far sognare i bambini, che attendevano fiduciosi leccornie e regali. Da una stima è emerso che i costi dei prodotti quest’anno hanno avuto un aumento medio del 9% rispetto al 2023. A subire i maggiori rincari sono le calze della Befana già pronte (+17%), ma aumentano anche cioccolatini, tavolette di cioccolata e merendine (+13%)”.