Trasformazione digitale e sicurezza informatica: imprese a confronto A Confindustria Benevento la prima edizione del Sannio Digital Day

Dalla trasformazione digitale delle imprese alla sicurezza informatica, dall'industria 4.0 al 5.0: prima edizione del “Sannio Digital Day” nella sede di Confindustria Benevento.

Un focus sulla sostenibilità e l'efficienza industriale con l'intervento di aziende leader del settore a livello internazionale. Ad aprire i lavori la presidente della Piccola Industria, Clementina Donisi che a margine dell'incontro ha ribadito l'importanza di sostenere le imprese in questa fase di transizione.

Clementina Donisi, presidente Piccola Industria di Confindustria Benevento

“E' un evento che mette in rete tutte le offerte e le proposte delle aziende leader nel settore del digital con il nostro tessuto imprenditoriale. Le nostre piccole e medie imprese hanno la necessità di poter contare su partner strategici per far fronte alla trasformazione digitale che stiamo vivendo”. Di qui l'importanza di “incontri come questi” per essere sempre più “pronti e recettivi verso le tecnologie ed eventi come questi di networking servono proprio a consentirci di meglio familiarizzare con questo mondo”.

E nel corso dei numerosi interventi sono stati diversi i temi affrontati. Come detto, particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza informatica e ai nuovi sistemi oggi esistenti per tutelare e garantire in questa fase di trasformazione, ormai inevitabile, anche per le realtà più piccole. Con Davide De Pasquale CEO di Intelligentia Srl si è parlato di economia del dato digitale nell'era del 5.0: sfide ed opportunità: “un elemento di raccordo su tutti gli interventi per descrivere il perché di questa giornata. Una prima fase di riflessione su quali sono gli strumenti abilitanti necessari alle nostre aziende per iniziare a discutere di questi temi”.

Tra i vari interventi anche quello di Alessandro Solari della Nasquadria Srl che a Benevento ha presentato un “esempio di servizio di sicurezza avanzato” ribadendo l'importanza per le aziende nell'affrontare il percorso di transizione digitale di tutelare dati e privacy.