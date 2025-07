Il Ministro Casellati a Benevento: il Sud rialza la testa, pronti a semplificare Nella sede di Confindustria l'incontro con l'esponente di governo

“Il Sud sta dimostrando di voler rialzare la testa e i risultati si stanno già vedendo”. Il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellatti oggi a Benevento per il confronto con gli industriali sanniti ha ribadito l'attenzione del governo per le imprese e per i territori “ascoltando le istanze che arrivano a Roma”, dell'impegno del suo Ministero per la semplificazione: “abbiamo trovato 40 chilometri di norme”. E rispondendo alle domande dei cronisti ha rivendicato i risultati raggiunti dal Mezzogiorno: “Dal Sud riparte anche uno sviluppo economico che sembrava non esserci”.

Ad accogliere il Ministro il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano.

E alla titolare del Dicastero alla Semplificazione il presidente Ance di Benevento Flavian Basile ha chiesto meno norme ma soprattutto più chiarezza.

Un concetto o meglio una necessità che sembra aver trovato tutti d'accordo a partire dall'esponente di governo che ha assicurato “il peso della normativa è un dazio da eliminare”.

Soddisfatto il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorio: “Questo è il vero humus di questa Confindustria”, ha commentato a margine dell'incontro evidenziando i tanti eventi ospitati nella nuova sede degli industriali e ribadendo nei saluti istituzionali l'importanza della semplificazione normativa per il futuro del territorio, per il futuro dei giovani che vivono in questo territorio.

IN AGGIORNAMENTO