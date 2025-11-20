Presidenza Confindustria Benevento. Scuotto rinuncia alla candidatura "Resta tutta la mia disponibilità di tempo, di idee e di esperienza"

“A pochi giorni dal termine delle consultazioni del comitato dei Saggi di Confindustria Benevento credo sia doveroso comunicare che rinuncio a presentare la mia candidatura per la prossima Presidenza dell’Associazione”.

Così, con una lettera aperta l'imprenditore Bruno Scuotto annuncia e motiva la sua decisione: “Sento in questo momento due doveri importanti. Il primo di ringraziare tutti gli imprenditori che, riconoscendomi un percorso ed una esperienza Confindustriale all’altezza del ruolo, mi hanno chiesto, con regolari lettere di appoggio, di candidarmi. Il sostegno che ho acquisito da loro mi consente di superare ampiamente la percentuale che il nostro regolamento prevede per l’autocandidatura.

Il secondo dovere, che sento profondamente e ininterrottamente da quarant’anni di storia associativa, è di evitare il più possibile spaccature tra gli associati e all’interno dell’associazione.

Da quando è circolata la notizia che alcuni imprenditori mi avevano chiesto di impegnarmi in questo ruolo e che c’era la mia disponibilità, ho sentito sulla mia pelle in occasione di incontri associativi e, più in generale, incontrando e colloquiando con molti associati, che per questo motivo si stava creando una spaccatura profonda e una contrapposizione non di programmi ma di schieramenti che ho ritenuto e ritengo non sia propria di un sindacato delle imprese. Per tal motivo, con rammarico, credo sia opportuno non alimentare questo stato dei fatti e fare un passo indietro. Benevento è una piccola territoriale di Confindustria ma con un potenziale di servizi e di rappresentanza che è una capacità latente enorme che non si può consentire intoppi.

Sono certo - conclude Scuotto - che chi avrà il compito di guidare gli industriali Sanniti nel prossimo mandato, saprà ricompattare tutto l’ambiente avendo a disposizione un’arma potente ed invincibile che è il coinvolgimento e l’inclusività.

Resta tutta la mia disponibilità di tempo, di idee e di esperienza a dare una mano in qualsiasi modo all’associazione ma l’amore per il Sannio in cui vivo e lavoro, non mi consente in questo momento di agire diversamente".