Credito Amico: confronto tra imprese a Confindustria Benevento

Si terrà domani (martedì 17 marzo alle 16), presso la sede di Confindustria Benevento in piazza Risorgimento il sesto appuntamento di “Credito Amico”, l’iniziativa dedicata al confronto tra imprese, professionisti e istituti finanziari sui temi dell’accesso al credito e delle opportunità di sviluppo per il tessuto produttivo.
L’incontro, organizzato con il patrocinio della ZES Unica Mezzogiorno, sarà incentrato sulle principali misure di sostegno agli investimenti, con particolare attenzione agli strumenti normativi e finanziari a disposizione delle imprese campane.
I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Andrea Esposito, presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini, vicepresidente con delega al Credito, Flavian Basile, presidente di Ance Benevento, e Ida Lonardo, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento.
A seguire l’intervento tecnico di Leonardo Tufaro, advisory consultant di Cerved Finanza Agevolata, che illustrerà il quadro normativo e i vantaggi per le imprese legati alla ZES Unica, alla Nuova Sabatini e alle misure di iperammortamento.
Quindi una sessione di domande e risposte con i relatori, mentre le conclusioni saranno affidate ad Aniello Boccia, regional head Deutsche Bank Premium Bank.
L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento, con l’obiettivo di affrontare alcuni dei più importanti strumenti di finanziamento attualmente presenti.
Con questa iniziativa, si favorisce la promozione della cultura finanziaria e la conoscenza degli strumenti concreti a supporto della crescita imprenditoriale.