Radici e Sviluppo. Viaggio nell’economia del territorio La giornata del made in Italy in Confindustria Benevento

Confindustria Benevento e Liceo Statale Guacci di Benevento, hanno organizzato un evento dedicato alla giornata del “Made in Italy, in programma, mercoledì 15 aprile con inizio alle ore 10.00 presso la sede di Confindustria Benevento.

“Radici e Sviluppo. Viaggio nell’economia del territorio” l’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto formativo congiunto (ex PCTO) che prevede una collaborazione attiva tra Confindustria Benevento e Liceo G. Guacci incentrata sulla ricostruzione del percorso storico economico della provincia, prendendo spunto dalle figure dei Presidenti di Confindustria Benevento.

“Questa attività si inserisce nell'ambito delle iniziative di Sannio Next Generation, uno dei punti strategici della presidenza di Andrea Esposito volto a favorire la conoscenza del tessuto produttivo locale da parte dei giovani, per offrire loro l'opportunità di restare e costruirsi un futuro in questo territorio". Nell’anno del centenario di Confindustria Benevento gli studenti di I e II dell’indirizzo made in Italy del Guacci, hanno analizzato la storia dell’economia della città e della sua evoluzione, attraverso le imprese e le figure imprenditoriali più significative per il periodo considerato, con focus soprattutto sull’indotto economico creato e sull’esportazione dei prodotti e dello

stile italiano all’estero, realizzando una serie di attività laboratoriali che saranno presentate il 15 aprile.