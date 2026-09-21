"Insieme 100 - Confindustria incontra il territorio", venerdì alla Seieffe Seconda tappa in Valle Caudina centro di sviluppo economico, infrastrutturale e industriale

Nell'anno delle celebrazioni per i 100 anni di Confindustria Benevento (1926-2026), prosegue il percorso di ascolto e confronto con il territorio promosso da Confindustria Benevento con la seconda tappa del ciclo “Insieme 100”, dal titolo “La Valle Caudina hub integrato della Campania interna” programmata per il prossimo 25 settembre alle ore 16:00, presso la sede della Seieffe S.r.l.

L'incontro intende mettere a sistema le energie economiche e istituzionali dell'area per definire politiche di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica, potenziamento della logistica e della mobilità integrata.

A testimonianza della volontà di trasformare il dialogo in impegni concreti e cantierabili, nel corso dell'evento verrà ufficialmente presentato un Manifesto Industriale condiviso, nato dalla stretta collaborazione tra le imprese e le Confindustrie di Benevento e Avellino. Il documento proporrà una piattaforma comune di progettazione e un metodo operativo permanente per il rilancio strategico dell'intero distretto caudino.

L'evento, moderato da Nando Santonastaso (Il Mattino), vedrà gli interventi dei seguenti relatori:

Ore 16:00 – Saluto di benvenuto: Luigi Izzo (Gruppo Izzo Industrie)

Ore 16:05 – Saluti istituzionali: Raffaela Moscarella (Prefetto di Benevento)

Ore 16:15 – Video Celebrativo

100 anni di Confindustria Benevento: storia e mission: Giuseppe D’Avino (Presidente Strega Alberti Spa)

Ore 16:30 – Valle Caudina: il contesto: Diodato Pirone (Direttore Fondazione Energie per la Valle Caudina)

Ore 16:40 – Introduzione ai lavori: Andrea Esposito (Presidente Confindustria Benevento) e Angelo Petitto (Presidente Confindustria Avellino)

Ore 17:00 – Il Ruolo della Valle Caudina nel Nuovo Assetto Industriale: Paolo Scudieri (CEO Adler Group), Pasquale Pisano (Presidente Consorzio ASI di Avellino), Mimmo Vessichelli (Presidente Consorzio ASI Benevento) e Flavian Basile (Presidente ANCE Benevento)

Ore 18:00 – Conclusioni: Fulvio Bonavitacola (Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania)

"Un sentito e doveroso ringraziamento a tutte le aziende e i partner che, in qualità di sponsor, supportano l'iniziativa e contribuiscono in modo determinante alla realizzazione di un appuntamento di fondamentale importanza per il futuro del tessuto economico locale. In particolare si ringrazia Banca Mediolanum main sponsor dell’evento".