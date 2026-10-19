Benevento: Cloud Finance inaugura la nuova sede Venerdì 23 ottobre in via Collevaccino

Cloud Finance inaugura la nuova sede a Benevento in Via Pietro Collevaccino. Appuntamento per venerdì 23 ottobre alle ore 18.30 per il nuovo spazio dell'azienda fondata nel 2013 dai fratelli Umberto e Riccardo Tranfaglia.

Cloud Finance conta oggi oltre 25.000 clienti tra PMI e professionisti e un team di 30 collaboratori, con un’età media di 34 anni e una componente femminile pari al 40%. Con una superficie di 800 mq, la nuova sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda e conferma la scelta di continuare a investire nel Sannio, dimostrando che anche dal Sud è possibile costruire un’impresa tecnologica competitiva a livello nazionale.

“Non volevamo semplicemente una sede più grande. Abbiamo scelto di recuperare un edificio abbandonato e restituirgli una funzione, trasformandolo in un luogo di lavoro, tecnologia e innovazione. Per noi crescere a Benevento significa anche investire concretamente nel territorio e contribuire alla sua riqualificazione. Crediamo che dal Sud si possano costruire imprese tecnologiche competitive a livello nazionale senza rinunciare al legame con i luoghi in cui sono nate”, dichiarano Umberto e Riccardo Tranfaglia, founder di Cloud Finance.

Cloud Finance ha puntato sul cloud già dal 2014 e oggi concentra una parte importante del proprio sviluppo sull’intelligenza artificiale attraverso BPilot, la piattaforma gestionale destinata alle PMI che integra agenti di IA per automatizzare e semplificare i processi aziendali. Interverranno: Umberto e Riccardo Tranfaglia, founder di Cloud Finance, Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, Andrea Esposito, Presidente di Confindustria Benevento.