Under 16, Benevento sconfitto in casa della Lazio I capitolini si sono imposti con il risultato di 3-0

Lazio-Benevento 3-0

Lazio: Frattalobe; Scarabotti, Iacomino (42'pt Gioia), Morresi, Boveri, Casali, Interlandi (39'st Bottega), Girotti (6'st Gambino), Bacchi (22'st Coppola), Pellegrino (22'st Di Palma), Caputo (6'st Radu). A disp.: Mocci, Pillera, Pastano. All.: Rughetti

Benevento: Aruta; Circelli (20'st Sansaro), Martinelli, De Vito (45'st Bianco), Scapellato, Gargiulo (31'st Criscuolo), Licciardi (31'st Sarracino), Conte (1'st Ronga), Di Laora (45'st Maglia), Nolé (20'st Picarella), Grosso La Valle (31'st Mirra). A disp.: Nuzzo. All.: Festa

Arbitro: Masevski di Ciampino. Assistenti: Badia e Battelli di Ciampino

Marcatori: 14'st Bacchi (L), 1'st Pellegrino (L), 43'st su rig. Morresi (L)

Sconfitta in casa della Lazio per l'under 16 del Benevento Calcio. I giallorossi guidati da Festa hanno rimediato un 3-0 in terra capitolina, con reti firmate da Bacchi, Pellegrino e Morresi. La testa dei giallorossi è già rivolta al prossimo match, quando all'Avellola affronteranno i pari età della Juve Stabia.