Benevento, di mattina la settimana di lavoro. Attiva la prevendita per Arezzo Il prezzo del biglietto sarà di 18 euro (più i diritti): c'è l'obbligo della "tessera del tifoso"

Oggi giornata di riposo per il Benevento. La squadra giallorossa ha ripreso a lavorare già ieri, domenica, con una seduta di scarico. La preparazione riprenderà regolarmente domani, martedì 20 ottobre. Si ricomincia presto per un gruppo di giallorossi, quelli che non hanno fatto l'esame Bia al “primo turno”. Il secondo gruppo sarà impegnato stamattina dalle 8 alle 9,15 per il test che misura la composizione corporea. Alle 10,30 si va tutti in sala video per discutere di ciò che si è fatto (o non fatto) nella sfida col Vicenza, alle 11 in campo per riprendere regolarmente la preparazione in vista della sfida di Arezzo di sabato prossimo.

Anche questa settimana gli allenamenti sono posti tutti di mattina all'Imbriani. Solo venerdì la squadra si allenerà al Vigorito alle 10. Poi si partirà alla volta di Arezzo.

Attiva da oggi la prevendita per la sfida di Arezzo

Attiva da lunedì 19 ottobre, dalle ore 16:00, la prevendita per la ottava gara di Campionato di Serie BKT,Arezzo – Benevento, n programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” sabato 24 ottobre, con inizio alle ore 19:30. Il biglietto di ingresso per la tifoseria giallorossa costerà 18 euro più i diritti di prevendita [ridotto donne/over 65 €12,00; ridotto under 18 € 10,00; ridotto under 14 €8,00].

L’acquisto dei tagliandi per il Settore Ospiti sarà soggetto alle seguenti restrizioni operative:

Obbligo di Tessera del Tifoso: la vendita è riservata ai residenti nella Provincia di Benevento esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dalla Società Sportiva “Benevento Calcio” alla data del 15 ottobre 2026.

Incedibilità del titolo: il biglietto sarà strettamente nominale e non sarà consentito il cambio nominativo dell’utilizzatore.