Forza Italia: "Bene De Girolamo su legge di bilancio" "Approvati emendamenti importantissimi, specie per i liberi professionisti"

‘’La legge di bilancio ha sancito anche la fine, sostanziale, della legislatura.

Il suo iter maratona, durante la quale è lievitata sino a raggiungere il considerevole numero di 1247 commi.Un programma, e un progetto, per il Paese per il 2018. E in questo progetto, anche i liberi professionisti, dopo anni di buio, ricevono finalmente attenzione e recuperano la dignità dovuta al lavoro autonomo. Questo passaggio grazie all’impegno istituzionale dell’On. Nunzia De Girolamo, che, ha fatto approvare due emendamenti molto importanti. Per gli avvocati, entra a pieno titolo nel sistema una misura a favore delle donne, da sempre, assieme ai giovani, la parte debole del comparto : la previsione del legittimo impedimento giustificato dallo stato di gravidanza consentirà alle giovani professioniste di svolgere il loro lavoro con la garanzia di non essere danneggiate dal loro desiderio di essere madri, e sarà un piccolo, ma essenziale, passo avanti verso quella parità sostanziale che le avvocate rincorrono da sempre.’’



Si apre così la nota stampa del coordinamento cittadino di Forza Italia Benevento.



‘’ Ma non solo, - prosegue la nota - un ulteriore emendamento, sempre della nostra deputata, ha visto il netto miglioramento delle norme sull’equo compenso, che dobbiamo ad una gestione illuminata e consapevole dei lavori in commissione, non mancherà di ripercuotersi positivamente sul lavoro dei liberi professionisti. La speranza è che, grazie alle nuove regole, si arrestino quegli eccessi liberisti che, anziché garantire spazi di lavoro ai giovani, hanno invece condotto a soluzioni paradossali che, nei fatti, hanno solo svilito la competenza e la professionalità di una fetta importante di questo paese, quella rappresentata da lavoratori abituati a contare solo su se stessi, ma che proprio per questo hanno il sacrosanto diritto di essere considerati per quello che sono nella realtà: la struttura portante e produttiva di una Italia, stremata dalla crisi, che ha bisogno, oggi più che mai, della collaborazione di tutti per risorgere.’’