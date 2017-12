Mortaruolo: Possa essere un Natale di solidarietà Messaggio di auguri natalizi del consigliere regionale sannita dalla sua pagina Facebook

"Nell'epoca del pensiero liquido è l'immagine potente e intramontabile del presepe, donato a Papa Francesco I - Jorge Mario Bergoglio dall'Abbazia S. Maria di Montevergine e dalla Regione Campania, il modo migliore per formulare a ciascuno di voi l'augurio più bello e caloroso di Buon Natale". Così il consigliere regionale del Pd Erasmo Mortaruolo augura un sereno Natale dalla sua pagina Facebook.

"Quel presepe è icona sempreverde della nostra storia e dell'identità della nostra terra. Ha infatti in sé i valori profondi e non negoziabili della famiglia, dell'umanità, dell'accoglienza e della misericordia che sono cifre distintive del nostro Sannio e dell'intera comunità regionale campana verso la quale, con parole corroborate da commoventi azioni, Papa Francesco sta riservando particolare premura. Penso anche alla sua prossima visita a Pietrelcina, nel marzo 2018, terra natale di San Pio.

Auguri di Buon Natale perché rinasca in tutti la speranza. Possa essere un Natale di solidarietà verso chi è nel bisogno, verso chi fugge dalla guerra in cerca di pace, verso chi trascorrerà questo giorno lontano dai propri cari nelle carceri, negli ospedali, lontano dalla propria terra.

Un Natale di serenità per le famiglie, i giovani, gli anziani, per quanti vivono momenti di preoccupazione e disagio per la salute e per il lavoro.

Un Natale che possa risvegliare il senso di comunità e di condivisione autentica perseguendo progetti condivisi e finalizzati al bene comune.

Auguri di vero cuore di poter vivere questa festa con l'autentica magia e lo stupore dei nostri bambini".