Reale risponde a Pepe: "Uscita infelice e lontana da verità" L'assessore all'Urbanistica interviene dopo la nota dell'ex sindaco

L'assessore comunale all'Urbanistica, Antonio Reale risponde all'ex sindaco Fausto Pepe che ieri in una nota aveva attaccato l'amministrazione guidata da Mastella puntando il dito maggiormente contro i debiti ed altri dati emersi durante il messaggio di Natale.

“Siamo esterrefatti – scrive Reale - e convinti che avrebbe potuto evitare quella che si è dimostrata un’uscita infelice e lontana dalla verità. In un anno e mezzo l’Amministrazione Mastella ha portato avanti e realizzato molto più di quanto abbia fatto la precedente amministrazione in 10 anni, culminati con il lascito di una quantità innumerevole di disastri che di fatto hanno affossato la nostra città.

Ripercorrendo le varie tappe di questa scellerata gestione decennale, l’attuale amministrazione vuole rimarcare che il dissesto in cui grava la città è stato ereditato in toto dalla precedente amministrazione; come dimenticare, poi, il fallimento dell’AMTS, ancora una volta firmato Fausto Pepe; la diatriba legata alla mensa scolastica, che ha recentemente visto un nuovo episodio riabilitando e confermando la gara quinquennale indetta dalla passata amministrazione; sarebbe difficile inoltre elencare le molteplici opere realizzate con i fondi del “Più Europa” che non hanno portato alcun beneficio alla nostra città.

L’attuale amministrazione ha viaggiato per quasi un anno con il freno a mano tirato in quanto l’ex sindaco e i componenti della sua amministrazione sono rimasti inerti e non hanno lasciato opere in cantiere che potessero essere completate per arrecare alla città qualche vantaggio.

L’amministrazione Mastella - scrive ancora l'assessore -, dal canto suo, si pone l’obiettivo di fare sempre meglio attraverso la riqualificazione della città in ambito urbanistico e un esempio è il finanziamento per il Bando periferie; sicuramente si può fare di più e meglio, ma oggettivamente in un mese di tempo sfidiamo chiunque ad ottenere risultati migliori. Un notevole risultato ottenuto da questa amministrazione è l’approccio con cui si è posta e si pone i propri obiettivi. Ci preme sottolineare in merito che i finanziamenti recepiti provengono per 18 milioni dallo Stato e per circa 9 milioni da privati, senza quindi nessun aggravio per l’amministrazione e di conseguenza per i cittadini. L’amministrazione si sta battendo per ottenere un ulteriore finanziamento di circa 15-20 milioni nell’ambito del PICS ed è stata istituita una task force per monitorare il campo dei finanziamenti europei in modo da poter calamitare sempre maggiori risorse che possano consentire alla nostra martoriata città di riacquistare l’antico splendore tragicamente perduto in 10 anni di amministrazione Pepe senza senso e senza senno. Sono stati recuperati 9 milioni di euro per la realizzazione del depuratore, che ancora una volta la precedente amministrazione si era lasciata scappare per la sua consueta inerzia. E’ stata data una accelerata decisiva all’ “housing sociale” con il conferimento di circa 70 alloggi all’ IACP e stiamo cercando di recuperarne altri 152 per un intervento complessivo di ulteriori 39 milioni di euro.

Il tempo - conclude Reale - è il giudice supremo e nel momento opportuno questa amministrazione chiederà un giudizio ai cittadini sugli obiettivi che avrà perseguito e raggiunto di cui si assume la piena paternità, e non sui disastri accumulati e lasciati in eredità dall’ Ing. Pepe e la sua amministrazione.

L’obiettivo dell’amministrazione Mastella è quello di ridare lo splendore perduto alla città ricostituendone il ruolo di modello da seguire ed imitare per l’intera regione".