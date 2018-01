Proposte sannite Pd: De Caro capolista, Valentino al collegio In assemblea votate le proposte di candidatura per le politiche

Del Basso De Caro capolista nel plurinominale e Carmine Valentino candidato nel collegio uninominale sannita. Sono le proposte di candidatura per le prossime politiche approvate oggi dall'assemblea della federazione provinciale del PD. Proposte che ora verranno sottoposte al vaglio prima della segreteria regionale e poi di quella nazionale. “Ritenuto – questo quanto riportato dal documento - che la candidatura di Umberto Del Basso De Caro, parlamentare uscente e da quattro anni Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, sia il giusto riconoscimento del lavoro svolto, con risultati straordinari, in favore dell’intero territorio regionale e, segnatamente, delle aree interne della Campania; e ritenuto, altresì, che vada riconosciuto il valore della lunga esperienza maturata nelle Istituzioni da Carmine Valentino, per molti anni consigliere ed assessore provinciale, attuale Sindaco di S. Agata dei Goti nonché il suo appassionato, concreto impegno alla guida del PD provinciale, recentemente riconfermato nell’incarico con l’unanimità dei voti dei delegati al congresso provinciale del 29.10.2017; a voti unanimi l’Assemblea provinciale decide di proporre alla Segreteria Regionale ed a quella Nazionale del Partito le seguenti candidature con le motivazioni indicate in premessa”. L’approvazione all’unanimità delle proposte di candidature è arrivata a seguito di un vivace dibattito che ha registrato numerosi interventi. In apertura di assemblea, il presidente Insogna aveva dato lettura di un documento, sottoscritto da numerosi Sindaci, amministratori locali e segretari di circolo del Partito Democratico di Benevento e del Sannio, a sostegno delle candidature proprio di Umberto Del Basso De Caro e Carmine Valentino. Alla segreteria provinciale, d’intesa con quella regionale, spetterà invece il compito di definire il quadro delle altre candidature interprovinciali per i collegi uninominali maggioritari del Senato (Benevento / S. Maria Capua Vetere con sessanta comuni sanniti compreso il Capoluogo; Avellino con diciotto Comuni sanniti) e del collegio uninominale maggioritario dell’Alta Irpinia, ricomprendente diciotto comuni del Sannio.