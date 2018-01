Elezioni politiche, Vincenti: "Non mi candido coi grillini" Indiscrezioni parlavano di un possibile coinvolgimento del chirurgo nel Movimento Cinque Stelle

Occhi puntati, in vista delle elezioni politiche di Marzo, sul Movimento Cinque Stelle. Alle prese con le parlamentarie e con le autocandidature i grillini hanno anche modificato il loro regolamento: si potranno fare avanti anche esponenti della società civile che non sono iscritti ai Cinquestelle e che, finora, con le regole grilline, sarebbero stati impossibilitati a candidarsi. Esterni che tuttavia devono avere un requisito fondamentale: essersi distinti sul territorio per la loro professionalità e competenza".

Per quanto attiene al Sannio, in particolare per la candidatura a Cinque Stelle nel collegio uninominale, indiscrezioni parlavano di un possibile coinvolgimento di Rodolfo Vincenti, medico chirurgo di comprovata professionalità, direttore del dipartimento di Chirurgia dell''Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, per ventidue anni in servizio al Fatebenefratelli di Benevento dove è stato anche direttore dell'Unità di Chirurgia Generale, presidente dell'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani.

Vincenti è stato già candidato a Benevento: nel 94, al Senato, quando con la lista dei Progressisti ottenne oltre 30mila voti.

Indiscrezioni destinati a rimanere tali, tuttavia, dato che il medico con Ottopagine smentisce categoricamente l'ipotesi: “Assolutamente infondata. Non c'è niente di vero. Anzi, dico di più, il Movimento Cinque Stelle è lontanissimo dal mio pensiero politico e dunque non c'è alcuna possibilità che possa scendere in campo sotto quel simbolo”.

Crisvel