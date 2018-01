Fioretti: "Strade colabrodo, l'amministrazione che fa?" L'interrogazione della consigliera dem

Il consigliere comunale del Pd Floriana Fioretti ha depositato questa mattina un'interrogazione, indirizzata al sindaco Clemente Mastella e all'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello, per segnalare la situazione di criticità in cui versano alcune delle principali arterie cittadine a causa delle numerose buche disseminate lungo il manto stradale. "Premesso che - scrive la Fioretti - negli ultimi tempi, gli automobilisti beneventani, sempre più esasperati ed insofferenti, si imbattono quotidianamente in una corsa ad ostacoli lungo le vie cittadine; buche pericolose e voragini del manto stradale mettono a serio rischio la carrozzeria delle auto e la sicurezza veicolare; numerosissime sono le proteste e le lamentele provenienti da diverse zone della città, dal rione Capodimonte fino ad arrivare a via Gaetano Rummo, via Torre della Catena ed altre strade interessate da numerose crepe; considerato che gli interventi tesi ad eliminare le cause del degrado del manto stradale rientrano nella manutenzione ordinaria in capo all’Amministrazione comunale e in particolare all’Assessorato ai Lavori Pubblici". Tanto ciò rilevato, il consigliere Fioretti chiede di sapere "quali sono gli interventi programmati o da programmarsi per rimuovere quello che ormai rappresenta un problema sempre più frequente e diffuso nella città di Benevento; quali sono i tempi predisposti per tali interventi, considerato che più passa il tempo e maggiori sono le perdite per le casse comunali, chiamate a risarcire i danni provocati alle auto dalle buche non riparate; e infine quali fondi saranno utilizzati o si pensa di utilizzare per tali interventi e da quale capitolo verranno attinti".