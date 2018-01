Mensa: "Non assumeremo i lavoratori", i sindacati insorgono "Comportamento vergognoso, il comune non affidi il servizio"

Incontro mancato tra sindacati e Quadrelle per discutere dell'assunzione dei lavoratori che già prestavano servizio per la mensa con le gestioni precedenti.

La società Quadrelle, da come raccontano i sindacati, non si è presentata, la Ristora Food invece sì, ma avrebbe dichiarato la propria totale indisponibilità ad assumere i lavoratori. Per questo i sindacati chiedono che il servizio non venga assegnato, Bosco di Uil, infatti dichiara:

“E’ veramente sconcertante il comportamento tenuto dalla società cooperativa Quadrelle 2001, la quale prima organizza un incontro per discutere della ripresa del servizio di mensa scolastica, di cui alla gara quinquennale, nonché per il pagamento delle retribuzioni arretrate al personale, e poi non si presenta! Quanto poi alla Ristora Food&Service, ditta che dovrebbe gestire da subito il servizio, si è detta indisponibile a riassumere il personale proveniente dal vecchio appalto, che peraltro non è stato mai licenziato. Al fine di non infierire sulle già disastrate casse comunali, i sindacati hanno chiesto che non si arrivi all’affidamento del servizio, ma anzi si revochi l’appalto non più attuale, anche perché dopo due anni di sofferenze e di duro lavoro i lavoratori non hanno visto ancora il becco di un quattrino”.