Maggioranza: altri addii, in tre si dichiarano indipendenti Puzio, Franzese e Russo assumono una posizione di autonomia in consiglio comunale

Nuove fibrillazioni nella maggioranza consiliare di Palazzo Mosti. Dopo l'addio di Delia Delli Carri dal gruppo mastelliano, infatti, arrivano altre tre "dichiarazioni d'indipendenza".

Puzio, Franzese e Angela RUsso, infatti, hanno deciso di assumere una posizione di autonomia in consiglio comunale, ovvero, nessun passaggio all'opposizione, ma neppure nessun vincolo rispetto alla maggioranza. Si valuterà caso per caso, voto per voto.

I tre apparterranno al gruppo "I moderati", già formato in precedenza da Franzese, gruppo che dovrebbe avere anche una quarta adesione, quella di Delia Delli Carri.



