Deleghe al vicepresidente Rubano, soddisfazione di Ap Il commento di Farese, portavoce provinciale di Alternativa Popolare

"Accogliamo con soddisfazione l'assegnazione al vicepresidente della Provincia Francesco Maria Rubano delle deleghe all'Attuazione del Programma, all'Ordine e Sicurezza del Territorio ed ai Rapporti con le Istituzioni". Così Francesco Farese, portavoce provinciale di Alternativa Popolare, commenta il provvedimento del presidente della Provincia Claudio Ricci. "L'attribuzione di queste deleghe - prosegue l'esponente di Ap - testimonia e premia l'impegno di Francesco Rubano in Consiglio provinciale nostante il momento particolarmente difficile vissuto dall'Ente sopratutto sul piano economico - finanziario. Pur con risorse limitate infatti la Rocca dei Rettori detiene funzioni strategiche sul territorio da gestire nel presente e da programmare per il futuro. In questa azione siamo sicuri che Rubano apporterà un contributo significativo e, come partito, Alternativa Popolare non gli farà mancare il proprio supporto in termini di raccordo delle istanze territoriali e di proposte e progettualità per il Sannio. Le deleghe assegnate inoltre hanno un valore strategico nell'intera azione dell'Amministrazione provinciale soprattutto in riferimento all'attuazione del programma ed al rapporto con le istituzioni; oltre che riguardare tematiche particolarmente sensibili per i cittadini come l'ordine e la sicurezza del territorio. Al vicepresidente Rubano - conclude Francesco Farese - vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte dell'intero partito sannita".