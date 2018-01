Concorso dirigente Finanze Comune: esposto in Procura del M5S La denuncia è stata inviata alla Procura, alla Corte dei Conti e all’Anac

Il M5S di Benevento ha presentato un esposto (inviato alla Procura, alla Corte dei Conti e all’Anac) sul concorso per dirigente alle Finanze del Comune di Benevento, "espletato - spiegano in una nota - in pochissimi giorni alla fine del mese del dicembre. Nell’esposto sono segnalate molte anomalie: illegittimità contabili, amministrative e procedurali, illegittimità del bando, nella costituzione della Commissione e nello svolgimento delle prove.

Il M5S aveva già segnalato - spiegano - tempestivamente la vicenda il 28 dicembre (“Un concorso con tante anomalie”). In quell'occasione il Movimento 5 Stelle di Benevento aveva rimarcato: "Ci sembra l’ennesimo esempio, purtroppo, di un’approssimazione che vede solidali la componente politica e quella tecnica del Comune. Al di là dei ricorsi dei candidati, che già prevedevamo avrebbero reso arduo l’iter concorsuale, abbiamo ritenuto doverosa la segnalazione alle autorità competenti.

Purtroppo - concludono - l’Amministrazione Mastella sembra ricalcare le orme della precedente nella gestione dei concorsi e delle nomine come se tutto fosse cambiato perché nulla dovesse cambiare".