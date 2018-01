Picucci: "InCanto di Natale: un successo" L'assessore alla Cultura: "Bene l'afflusso di pubblico, la riapertura del San Nicola e non solo"

Bilancio positivo per "InCanto di Natale", la kermesse organizzata in città dal Comune di Benevento per le festività natalizie.

Bene secondo l'assessore alla Cultura Oberdan Picucci sia l'afflusso di pubblico sia l'attenzione per l'attenzione rivolta alle fasce più deboli: " Esprimo piena soddisfazione per gli esiti della rassegna ‘InCanto di Natale’. E' stato riscontrato un notevole gradimento delle luminarie e dell'albero luminoso, così come apprezzamento è stato espresso nei confronti di tutti gli eventi collaterali, variegati e di qualità che hanno animato l’ultimo mese. In scia con l’impostazione dell’anno scorso, anche quest’anno, abbiamo puntato sul connubio tra spettacolo e sociale. Infatti va registrato il coinvolgimento delle scuole, così come è bello ricordare eventi tenutisi in Ospedale e nella Casa Circondariale. Non si può poi non citare il successo avuto la notte del 31 dicembre con l’esibizione di Arisa e di Radio Company: migliaia di persone che hanno riempito le vie del centro. Un dato innegabile è stata la presenza in città nel periodo natalizio di tante persone provenienti da fuori, tanto da far registrare il sold-out nelle strutture ricettive.

Infine, la riapertura del Teatro San Nicola, esempio tangibile della volontà dell’amministrazione di recuperare e valorizzare il patrimonio presente in città.

Un bilancio positivo, in termini di presenze ed in termini di rilevanza mediatica, in scia col successo avuto nelle precedenti manifestazioni che funge da stimolo all’impegno nella pianificazione e nell’organizzazione dei prossimi eventi”.