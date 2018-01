FI sollecita attivazione corsi aggiornamento per i vigili Sguera: "In attesa di un riscontro che auspichiamo positivo"

“Il coordinamento cittadino di Forza Italia, dopo anni di inspiegabile disinteresse, si è attivato per sollecitare l’organizzazione dei corsi di formazione per Vigili Urbani presso la sede della scuola di Polizia Municipale sita in città”. Ad annunciarlo è Vincenzo Sguera di Forza Italia che spiega: “Per l’effetto, abbiamo formalizzato apposita istanza al comandante della Polizia Municipale di Benevento che, a sua volta, ha inoltrato la detta richiesta presso la Scuola Regionale della Polizia Locale. Restiamo, dunque, in attesa di un riscontro che auspichiamo positivo per la centralità del nostro territorio e per incentivare il movimento connesso a tali eventi formativi”.