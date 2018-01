Elezioni. Presentata la lista Civica Popolare: ecco simbolo Presenti il vicecoordinatore nazionale Ap Gioacchino Alfano e Luigi Barone

E' stato presentato questa mattina a Roma Civica Popolare, il movimento guidato dal ministro Beatrice Lorenzin. Presenti tra gli altri per la Campania il vicecoordinatore nazionale Ap Gioacchino Alfano e Luigi Barone, responsabile organizzazione nazionale di Alternativa Popolare.

"La nostra nuova avventura parte da qui - hanno commentato dsl coordinamento provinciale di Alternativa Popolare Benevento -, da questo nuovo simbolo forte e riconoscibile sotto al quale gli italiani sanno di poter trovare molte risposte alle loro domande: i valori dei moderati, le ambizioni dei popolari, le riforme per la famiglia, il lavoro e soprattutto le politiche di sostegno al ceto medio.

Civica Popolare è guidata dal ministro Beatrice Lorezin che è stata la nostra punta di diamante al Governo, uno dei migliori ministri e per Ap è un onore averla alla guida di questo nuovo soggetto politico.

Sotto questo simbolo lavoreremo assieme ad altri amici che si battono come noi per gli stessi valori, quelli di un movimento di centro. Siamo un blocco forte e determinato che raggiungerà importanti risultati. E siamo sicuri che il Sannio sarà ancora una volta centrale proprio come lo è stato in questi anni in Ap. Nei prossimi giorni ci confronteremo con i nostri compagni di viaggio per definire una linea d'azione condivisa e chiedere agli alleati del Pd di considerare questa nuova forza in campo per quello che è: un prezioso alleato in grado di produrre importanti risultati".