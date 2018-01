Dimissioni Delli Carri, FI: ‘’Gesto di correttezza" "La sua correttezza istituzionale sarebbe un esempio positivo da seguire"

‘’Accogliamo con rispetto le dimissioni della consigliera Delia Delli Carri dalla presidenza della Commissione Mobilità del Comune di Benevento. Coerentemente con l’uscita dal gruppo consiliare di maggioranza ‘’Lista Mastella’’, la consigliera Delli Carri, ha altresì ritenuto moralmente corretto, le dimissioni dalla suddetta Commissione.’’

Si apre così la nota stampa del coordinamento cittadino Forza Italia Benevento che spiega: ‘’Un gesto che va senza dubbio sottolineato. Seppur conseguenza logica rispetto all’uscita dal gruppo consiliare, la prassi non sembra andare sempre in tal senso. La Delli Carri presenta dimissioni per la sola uscita dal gruppo consiliare che, evidentemente, le ha permesso di essere eletta alla Presidenza della Commissione Mobilità. Ed è bene ricordarlo, tutto ciò assumendo un atteggiamento da indipendente rispetto alla maggioranza consiliare nonché conseguente iscrizione al gruppo misto.

La sua correttezza istituzionale - prosegue il coordinamento -, sarebbe un esempio positivo da seguire, - conclude il coordinamento di Forza Italia - soprattutto per chi non ha avuto la stessa coerenza e correttezza mostrata dalla Delli Carri.’’