Politiche, centrodestra: Ciccopiedi in campo? Più no che sì L'unica certezza è Nunzia De Girolamo, in corso attente valutazioni sugli altri nomi

Con la fine di gennaio alle porte e il 4 marzo alla finestra il gioco delle candidature entra sempre più nel vivo. Circoli, caminetti, ma anche bar e panchine e nomi, nomi su nomi che vengono fuori.

Nel centrodestra ad esempio c'è grosso fermento: l'unica certezza è Nunzia De Girolamo, l'ex ministro e parlamentare uscente sarà sicuramente capolista nel plurinominale, da vedere se alla Camera o al Senato, e probabilmente non solo a Benevento.

Per gli altri la partita è apertissima: il nome più gettonato è quello di Fernando Errico, che potrebbe correre nel collegio uninominale, nome che peraltro piace anche ai vertici regionali di Forza Italia, ma c'è da discuterne.



Il collegio beneventano alla Camera è considerato strategico dal centrodestra: da sondaggi e valutazioni la vittoria, utilizzando il gergo degli scommettitori, è quotata a poco, giudicata molto alla portata. In base a ciò c'è grossa attenzione tra i vertici di Forza Italia: sbagliare un nome, è il ragionamento, equivarrebbe a rimettere in gioco un collegio che viene considerato quasi acquisito.



Si era fatto strada negli ultimi giorni il nome di Leonardo Ciccopiedi, giovane imprenditore sannita con un profilo gradito negli ambienti milanesi del partito, ma da quanto trapela in Campania, alla fine non dovrebbe scendere in campo, gli si preferirebbe il sindaco di San Nicola Manfredi.



Appare poi concreta l'ipotesi per il Senato, vista anche la conformazione del collegio, di una candidatura di Lady Mastella come capolista per la quarta gamba, formata da Cesa, Fitto, Tosi e altre formazioni centriste, in appoggio del centrodestra.

Per quanto attiene a Fratelli D'Italia, naturale la candidatura di Viespoli che potrebbe prendersi una rivincita, tentando di rientrare in Senato, dopo aver lasciato nel 2013.



Crisvel