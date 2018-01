Quarta gamba: incontro a casa Mastella Con il sub commissario Udc Mocerino si valutano le mosse dell'area centrista

Grandi manovre per l'area centrista che sosterrà il centrodestra di Berlusconi alle prossime elezioni politiche.

In mattinata infatti c'è stato un incontro a casa Mastella con il consigliere regionale e sub commissario Udc Carmine Moerino: al centro della chiacchierata non solo la candidatura di Sandra Lonardo, ormai quasi scontata, come capolista di Noi con L'Italia, ma anche l'organizzazione dell'area centrista sul territorio.



Si è discusso del simbolo di Noi Con l'Italia e dell'organizzazione della campagna elettorale sul territorio: tra i protagonisti per l'Udc ci sarà anche il consigliere comunale Giovanni Zanone, che come si ricorderà ha scelto di restare nell'alveo del centrodestra, con Cesa dunque diversamente dal percorso intrapreso dall'assessore Picucci e dalla consigliera Tomaciello che hanno scelto di seguire De Mita.



Una situazione che per ora è stabile, anche Mastella nei giorni scorsi ha spiegato che le dinamiche politiche nazionali non confliggono con quelle locali... almeno per ora: le colombe volate negli ultimi giorni non sono indice dell'assenza di falchi.