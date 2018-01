Feste e turismo, è scontro Picucci - Varricchio L'assessore alla cultura risponde alla consigliera Pd: "Solo modo per ricercare spazio mediatico"

“Sarebbe molto semplice controbattere punto per punto alle critiche stereotipate, per non volerle definire risibili, del consigliere Varricchio sulle politiche di promozione turistica”. Così l'assessore alla Cultura Oberdan Picucci risponde alle critiche sollevate ieri da Marialetizia Varricchio, consigliere comunale del Partito Democratico che in una nota aveva affermato: “Dati sul turismo impietosi, ma si pensa solo a far festa tra beneventani, senza guardare a come invertire quel trend”.

L'assessore della Giunta guidata Mastella non ci sta e spiega: “Ritengo sia però superfluo ed inutile individuare come interlocutore di un dibattito sul turismo un consigliere comunale che dichiara che Benevento sia l’unica città d'Italia a non avere nel suo centro un punto informativo gestito dall'EPT. Varricchio – rimarca Picucci - non sa neanche che nella centralissima via Traiano l'EPT ha un infopoint in un locale concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune, cosa di cui dovrebbe essere a conoscenza, essendo, in teoria, da diciotto mesi, consigliere comunale... detto questo, detto tutto: ritengo pertanto inutile replicare alle altre sue affermazioni. La polemica quando scaturisce dalla volontà di proporre un dibattito, a seguito però anche di un doveroso preliminare approfondimento in materia, ha una valenza positiva, quando invece è solo un modo per ricercare uno spazio mediatico immaginando di legittimare la propria esistenza nella vita politica non va assolutamente assecondata”.

Nella dura nota di ieri l'esponente del consiglio in seno al Pd aveva puntato il dito contro l'amministrazione Mastella ed aveva rivolto un appello ai cittadini: “Non possiamo più contare sulla amministrazione della città... Colgo l’occasione pertanto, per rivolgermi alla comunità. Per chiedere a tutti di collaborare per far sì che la città torni alla amenità che la contraddistingueva. Sono certa che non sono gli orgogliosi sanniti di Benevento quelli che lasciano i rifiuti per le strade, quelli che lasciano scorrazzare i loro cani sui marciapiedi, quelli che distruggono contenitori, cassonetti, cartelli, aiuole ecc”.