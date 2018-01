"Ipotesi mia candidatura frutto rinnovamento del partito" Leonardo Ciccopiedi spiega la sua decisione scendere in politica perle prossime elezioni

“Il mio nome è circolato in questi giorni nella rosa delle candidature politiche. Tale ipotesi trova riscontro nella richiesta, a livello nazionale, del Presidente Silvio Berlusconi di rinnovare il partito, rispetto alla casta, dando spazio ai giovani e alle persone della società civile, imprenditori e professionisti, uomini e donne del fare”.

Così Leonardo Ciccopiedi interviene e spiega il perchè della sua proposta ai vertici del partito di candidarsi alle prossime elezioni politiche.

“Questa scelta risulta premiante dai sondaggi in nostro possesso, soprattutto per intercettare consensi nell’area del non voto. Per la candidatura ufficiale – spiega ancora Ciccopiedi - ci daremo appuntamento nei prossimi giorni, se il Presidente Berlusconi e gli organi regionali del movimento politico confermeranno i nomi. Per ora continuiamo a lavorare tutti, come abbiamo fatto finora. C’è ancora tanto da fare. Ho appreso invece con piacere e sorpresa i tanti attestati di stima di cittadini e gruppi pronti a sostenermi. Con tutti loro costruiremo le proposte ed i progetti per valorizzare e rilanciare la nostra Benevento e tutti i comuni della provincia”.