Palazzo Mosti: ok in consiglio al bilancio post dissesto Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Emilio Porcaro

Il Consiglio comunale ha approvato stamani con 23 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto il bilancio stabilmente riequilibrato dell’anno 2017 e i relativi allegati. Il bilancio era stato già approvato a maggio scorso ed erano arrivate le prescrizioni del Ministero dell'Interno (circa 35) che hanno comportato alcune modifiche.

Approvati, inoltre, all’unanimità il punto riguardante l’istituzione della Biblioteca comunale e quello riguardante lo schema di convenzione per il rilascio di permessi a costruire convenzionati ai sensi dell’art. 28 bis del dpr 380/2001 e art. 55 bis del Ruec vigente, in precedenza emendato su proposta del consigliere Floriana Fioretti.

In apertura di Consiglio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Emilio Porcaro, l’ex dirigente facente funzioni del Settore Finanze prematuramente deceduto ieri. “Un collaboratore leale – ha ricordato il sindaco Mastella - che ha sempre svolto la sua funzione con diligenza, garbo ed estrema professionalità e competenza”.

Sempre in apertura di seduta il consigliere Delia Delli Carri ha comunicato il suo passaggio dal gruppo Lista Mastella al gruppo misto, in polemica, come si ricorderà dalla nota mandata dalla Delli Carri nei giorni scorsi, per alcuni dettagli organizzativi interni al gruppo e per alcune scelte della Giunta Comunale, in particolare relativamente all'utilizzo dei fondi per l'accoglienza migranti.

Redazione Bn